Как читатели Sputnik Грузия обходятся без общественного транспорта

Пользоваться услугами такси или ходить пешком - что выбрала в период ковид-ограничений аудитория Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Большая часть читателей Sputnik Грузия передвигается пешком в отсутствие общественного транспорта, об этом говорят результаты опроса на сайте информационного агентства.

Общественный транспорт – главное средство передвижения для большинства тбилисцев – из-за пандемии не работает с 28 ноября и по решению властей Грузии возобновит работу только после 1 марта.

На вопрос "Как вы передвигаетесь по городу в отсутствие общественного транспорта?" большая часть читателей, а именно 32,1%, ответили, что ходят туда, куда можно добраться пешком.

Более повезло 20,7% читателей, у которых есть личный транспорт, а вот 19,5% - приходится пользоваться услугами такси.

Вовсе не выходят за пределы своего района 16,5% читателей Sputnik, ровно 6% просят подвезти родственников и друзей. И, наконец, 2,6% ответили, что у них работает общественный транспорт, плюс столько же (2,6%) пользуется услугами курьеров.

Согласно ежедневной статистике инфицирования коронавирусом в Грузии, Тбилиси остается лидером по числу зараженных. Грузинские эпидемиологи уверены, что отсутствие транспорта сокращает мобильность населения, а также контакты между людьми, что снижает возможность заражения. Между тем в стране периодически проходят протестные акции с требованием возобновить работу общественного транспорта.

Согласно последнему решению правительства, в трех крупных городах – Тбилиси, Кутаиси и Рустави, движение муниципального транспорта возобновится не раньше 1 марта. С 1 февраля возобновится движение муниципального транспорта в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.