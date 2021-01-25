Гражданские активисты грозятся перманентными акциями, если в Грузии не пустят транспорт

Как и в воскресенье, и сегодня в Тбилиси было две акции протеста с требованием восстановить работу общественного транспорта и отменить "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Если до 1 февраля в стране не возобновит работу общественный транспорт, гражданские активисты грозятся перейти на 24-часовой режим протестов, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Правительству дали 48 часов - в Тбилиси протестуют против ограничений>>

В Тбилиси прошли сразу две акции протеста против ковид-ограничений. Первая акция - перед парламентом Грузии, ее организовали представители неправительственной организации "Единая молодежь для Грузии" под лозунгом "Народ голоден, восстановите транспорт!"

"Мы протестуем против ограничений, в частности, против запрета на работу общественного транспорта… Наше требование, чтобы работа общественного транспорта была восстановлена до 1 февраля. Если оно не будет удовлетворено, мы начнем перманентные 24-часовые акции", - заявил один из активистов.

Вторую акцию организовало "Движение зеленых", которые также выступили за восстановление работы транспорта и отмену ограничения на передвижение после 9 часов вечера, которое в народе называют "комендантским часом".

Днем ранее, перед зданием администрации правительства прошла масштабная акция протеста с участием оппозиционных партий. Митингующие дали властям 48 часов на пересмотр решения об отсрочке отмены ограничений. В противном случае они предупредили, что акции примут перманентный масштабный характер. Срок ультиматума истекает во вторник.

По решению Межведомственного координационного совета учебный с 1 февраля общественный транспорт начнет работу во всех крупных городах страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих трех городах работа общественного транспорта отсрочена до 1 марта.

До 1 марта сохраняется и запрет на передвижение в ночное время - с 21:00 до 05:00.