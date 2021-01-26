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Когда грузинские школьники вернутся за парты? Ответ премьера

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (716)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210126/250711651/Kogda-gruzinskie-shkolniki-vernutsya-za-party-Otvet-premera.html

Глава грузинского правительства назвал условие, необходимое для возобновления учебного процессах в школах

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Учебные заведения в Грузии заработают в прежнем режиме как только в стране улучшится эпидемиологическая ситуация, заявил премьер-министр Георгий Гахария журналистам.

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В частности, по словам премьера, для этого необходимо, чтобы т. н. эпидемиологический показатель в стране упал ниже 4%. Эпидемиологический показатель – это соотношение положительных тестов на коронавирус к общему числу проведенных тестов за определенный период. По последним данным, в Грузии он составляет 11,6%.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Мы прекрасно понимаем, что значит для школьников и их родителей оставаться дома в течение длительного времени, а также тот факт, что у них нет возможности физически присутствовать в классах. Как только эпидемиологическая ситуация позволит нам и как только показатель упадет ниже 4%, безусловно, мы сделаем все для того, чтобы задействовать крайне важную, особенно для наших детей, сферу", – заявил Гахария.

На прошлой неделе министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили заявила, что общественный транспорт и учебные заведения в Тбилиси смогут возобновить работу с 1 марта этого года.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас в стране зафиксировано свыше четверти миллиона случаев заражения, 3 096 человек скончались.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (716)


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