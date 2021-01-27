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Батуми в снегу зимой

Аджария готовится к открытию школ

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (730)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210127/250717267/Adzhariya-gotovitsya-k-otkrytiyu-shkol.html

С 1 февраля в Батуми начинают работать транспорт, школы и детские сады, также открываются торговые центры и рестораны

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Учебный процесс в Аджарии в классах возобновится с 1 февраля с соблюдением соответствующих рекомендаций.

По информации телеканала Imedi, уже начало тестирование педагогов на антигены COVID-19, которое будет проводится с двухнедельным интервалом. Всего планируется тестирование до 9 тысяч педагогов и сотрудников администрации школ.

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Тестирование начато педагогов и персонала администраций школ Батуми. В процесс тестирования включен Центр общественного здравоохранения Аджарии вместе с районными подразделениями, аджарское управление Национального центра контроля заболеваний и общественного здравоохранения и батумские поликлиники.

С правилами безопасности и рекомендациями здравоохранения педагогов ознакомят представители Центра общественного здравоохранения Аджарии.

С 1 февраля в Батуми начинают работать транспорт, школы и детские сады. Также в Аджарии открываются торговые центры и рестораны.

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Несмотря на снятие ограничений, правительство Грузии приняло решение ужесточить протокол тестирования для работников открываемых сфер. Так каждый работник торгового центра или объекта питания каждые две недели должен проходить тестирование на коронавирус. Тоже самое касается педагогов и водителей транспорта.

На сегодняшний день, в Аджарии наравне с регионами Мцхета-Мтианети, Гурия и Рача-Лечхуми фиксируется наименьшее число заболевших. Эпицентром заражения остаются Тбилиси, Имерети, Самегрело и Квемо Картли.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (730)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Аджария, Грузия


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