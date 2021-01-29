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Патрульная полиция

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки оштрафовали более 800 непослушных граждан

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (754)
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Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 710 человек

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки оштрафовали 837 человек за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

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Эпидемия коронавируса - люди в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 669

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Больше всего жители Грузии продолжают нарушать правило ношения масок – за сутки оштрафовали 710 человек. Всем придется выплатить штраф в размере 20 лари (около 6 долларов).

Кроме того, за минувшие сутки полиция привлекла к административной ответственности 127 человек, которых застали на улице после девяти часов вечера.

Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 000 лари (600 долларов) для физического лица и 10 000 лари (3 тысячи долларов) для юридического лица, а повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.

Министерство внутренних дел призывает граждан соблюдать установленные ограничения, в противном случае будут использованы соответствующие меры, предусмотренные законом.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. Сейчас количество выявленных инфицированных превышает четверть миллиона, скончались 3 148 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (754)


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