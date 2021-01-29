Парадокс коронавируса: что вызывает беспокойство ВОЗ?

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В мире из-за пандемии COVID-19 возникла парадоксальная ситуация – об этом заявил Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, вакцины, которые разрабатывают для борьбы с COVID-19, дают надежду на окончание пандемии. Но возникновение новых, более опасных и заразных штаммов коронавируса вызывает беспокойство и тревогу. Кроме того, рост числа заражений вирусом создает крайнюю необходимость в вакцинации приоритетных групп населения.

"Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях", – заявил Клюге.

Он также подчеркнул, что новые мутации обнаружили в 49 странах региона. В 33 государствах Европы выявили "британский" штамм коронавируса, в 16 странах – "южноафриканский" вариант.

"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружили в середине декабря. Это побудило десятки государств ввести ограничения на поездки для прибывающих из Соединенного королевства. В конце прошлой недели премьер-министр Борис Джонсон признал, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.

Что касается штамма 501.V2 коронавируса SARS-CoV-2, то он был впервые выявлен в Южной Африке в октябре. По информации центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас данная разновидность вируса доминирует в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм такой же заразный, как "британский".