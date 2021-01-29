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Зал отлета - Тбилисский международный аэропорт

Для въезжающих в страну граждан Грузии отменяется обязательная самоизоляция

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210129/250741479/Dlya-vezzhayuschikh-v-stranu-grazhdan-Gruzii-otmenyaetsya-obyazatelnaya-samoizolyatsiya.html

По новым правилам, избежать изоляции позволит согласие на повторный ПЦР-тест за свой счет на третий день по прибытии

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Граждане Грузии при въезде в страну с 1 февраля освобождаются от обязательной самоизоляции, сообщила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Туристы в масках в зале ожидания в тбилисском аэропорту. Власти Грузии принимают меры против коронавируса
© Sputnik / STRINGER
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По словам Турнава, теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день прибытия в страну.

В случае, если у гражданина не будет при себе отрицательного ПЦР-теста, он подлежит восьмидневной изоляции.

По пока действующим правилам, при въезде в страну гражданин Грузии должен предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти обязательную 8-дневную изоляцию. В случае его отсутствия документа предусмотрена 12-дневная изоляция.

С 1 февраля Грузия возобновляет авиасообщение по всем направлениям.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (753)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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