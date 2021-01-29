Массовое тестирование в Грузии выявило коронавирус у 79 таксистов

ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. В Грузии тестирование на коронавирус прошли 13 644 таксиста, из них у 79 (0,6%) выявили инфекцию, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Водители такси любой категории обязаны делать ПЦР-тест каждые две недели, чтобы избежать риска распространения коронавируса. В Тбилиси были зафиксированы случаи, когда инфицированные таксисты продолжали работать. В данный момент такси – единственное средство передвижения до возобновления работы общественного транспорта.

Что касается торговцев рынков, то из них протестировано 7 284 человека и вирус подтвержден у 56 человек (0,8%). Среди священнослужителей протестировали 5 863 человека и показатель положительных случаев составил 1,4%.

"Исходя из того, что с 1 февраля открываются торговые моллы и магазины, тестирование идет интенсивно. Согласно вчерашним суточным показателям, у нас были данные 1 033 тестов (работников молов – ред.) и не было зафиксировано ни одного положительного случая", – заявил Гамкрелидзе.

Также протестирована часть педагогов. Из 1 285 протестированных учителей вирус был выявлен у восьми.

С 1 февраля в Грузии возобновляются регулярные рейсы, по всей стране начинают работать все магазины и торговые центры.

В Грузии за минувшие сутки выявили 669 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировали более 256 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 247 тысяч, скончались 3 148 человек.

На этом этапе в Грузии 6 686 активных случаев коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии зафиксировали 26 февраля 2020 года.