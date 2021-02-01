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Дочь певца Валерия Меладзе Арина Меладзе

Сломавшая шею дочь Валерия Меладзе вышла на связь с поклонниками

photo: Meladze Arina / Instagram
Общество
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Темы:
Светская хроника (407)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210201/250764281/Slomavshaya-sheyu-doch-Valeriya-Meladze-vyshla-na-svyaz-s-poklonnikami.html

Серьезная травма, как оказалось, не помешала девушке сдать почти все экзамены на отлично - ведь Арина готовится стать врачом

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Младшая дочь российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе Арина Меладзе прервала молчание после того, как сломала шею в начале января.

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18-летняя девушка получила травму, подписав тогда фото: "Сломать шею в Рождество чееек", - добавив плачущий смайлик. Неизвестно, как именно она получила травму, однако по диагнозу врачей у Арины зафиксировали перелом одного позвонка.

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И вот после долгой паузы младшая из Меладзе вышла на связь с подписчиками. На днях она решила поделиться успехами первой сессии в медицинском вузе. Итоги своих экзаменов она разместила в Сториз.

Выяснилось, что большую часть дисциплин первокурсница, которая учится на врача, сдала на максимальный балл. Единственный предмет, по которому Арина получила четверку, стал "уход за больными".

Ариана - дочь Меладзе и Ирины Малухиной, в браке с которой у актера родились еще две дочери: Инга и Софья. Она ведет достаточно закрытый и непубличный образ жизни, редко появляется на светских мероприятиях и нечасто делится фотографиями в соцсетях.

Темы:
Светская хроника (407)


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