Кто не сможет сделать прививку от коронавируса? – ответ эксперта

Вакцинации подлежит 60% взрослого населения Грузии, но в их число не входят лица моложе 18 лет и старше 80. Прививки не рекомендуются также беременным

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Вакцина от коронавируса рекомендована не всем – ее не смогут сделать лица до 18 лет и старше 80, а также беременные, об этом заявил в эфире телекомпании Rustavi 2 профессор, советник генсека ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе.

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Он пояснил, что пока не проведены исследования действия вакцины на людей этой категории, поэтому иммунизация им не рекомендована.

Что касается побочных действий вакцины, по словам профессора, этот вопрос тоже до конца не изучен, но с другой стороны, побочные действия могут быть у любого лекарственного препарата.

"Не существует на земле лекарства без побочных эффектов. Это нормальный процесс. Здесь речь идет о том, насколько серьезными могут быть побочные эффекты. Это новая вакцина и у нас не так много информации о ней, но то, что знаем, это пример Израиля, где собрана вся информация – у кого какие побочные эффекты проявились. Радует, что нет таких побочных эффектов, каких ждали вначале", – заявил Пхакадзе.

По словам Пхакадзе, пока до населения Грузии вакцина от коронавируса дойдет, уже будет о ней детальная информация.

Эксперт также отметил, что правительство Грузии очень хорошо выполняет рекомендации ВОЗ, именно поэтому страна почти не почувствовала первую волну инфекции.

"А когда мы не прислушались к ВОЗ, получили ноябрь. У нас были выборы, и вы хорошо знаете, что произошло. Мы следуем рекомендациям ВОЗ, что очень хорошо. Мы должны признать, что пандемия никуда уйти не собирается, у нас будет сравнительно легкое лето и не будет большой смертности, распространение будет, но не тяжелое", – отметил Пхакадзе.

В правительстве страны обещают, что Грузия будет первой в списке 18 стран, которая в ближайшее время получит вакцину от Pfizer.

Грузия в течение этого года должна получить 1,4 миллиона доз вакцины через платформу COVAX. Согласно плану, Грузии необходимо 3,9 миллиона доз вакцины, для получения которой идет интенсивная и ежедневная работа с разными странами и производителями.

Социологические исследования, проведенные в разное время в Грузии, показали, что количество граждан, согласных сделать вакцину от коронавируса, колеблется от 50 до 60%. Для полного открытия экономики нужно вакцинировать 60% взрослого населения. На это может потребоваться около 164 миллионов лари (50 миллионов долларов).

Приоритетные группы для вакцинации уже определены и распределены так: вначале сектор здравоохранения, затем персонал и бенефициары учреждений долгосрочного ухода (убежища и так далее), потом население старше 75 лет, население в возрасте 65-74 лет, также население в возрасте 55-64 лет, население с хроническими заболеваниями в возрасте от 18 до 54 лет. Далее планируется вакцинация остального населения, в том числе и тех жителей Грузии, которые уже перенесли вирус.