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Пандемия коронавируса COVID 19 - люди в масках в Токио, Япония

В мире третью неделю подряд снижается число инфицированных COVID-19 – ВОЗ

© AP Photo / Koji Sasahara
В мире
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За последние сутки в мире выявлено менее 500 тысяч новых случаев заражения, скончались 10 885 человек

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 февраля составило 102 584 351 человек, скончались 2 222 647, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 444 580, скончались 10 885 человек.

В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 45 603 447, в Европе – 34 393 183, в Азии – 12 882 712, в Африке - 2 582 582.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 103 378 964 выявленных случаях инфицирования и 2 236 559 умерших.

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© photo: Sputnik / Evgeniy Odinokov
Исследования постковидного синдрома начинаются в Грузии

Среди стран на первом месте по распространению коронавируса остаются США – в стране инфицировано 25 817 939 человек, скончались 436 051. На втором месте Индия – более 10,7 миллиона инфицированных, на третьем Бразилия – более 9,1 миллиона. Четвертой идет Россия – 3,8 миллиона. Почти столько же инфицированных коронавирусом в Великобритании.

В Грузии эпидемиологическая ситуация стала постепенно стабилизироваться. Согласно данным на утро 2 февраля правительственного сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус диагностирован у 258 351 человека, выздоровели 249 709, скончались 3 194.

Однако, относительное улучшение эпидситуации ВОЗ зафиксировал и в мире в целом. По словам главы организации Тедроса Аданом Гебрейесуса, число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд.

По его словам, "эта обнадеживающая новость" показывает, что коронавирус "можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют".

Это свидетельствует о том, что предотвратить распространение инфекции удастся, продолжая принимать противовирусные меры, сказал Гебрейесус.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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