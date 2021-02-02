19:30 02 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9909
  • 100 RUB4.3625
  • USD3.3048
Поиск
Корова пасется

Случай бешенства в Западной Грузии: в одном из сел муниципалитета Кобулети введен карантин

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210202/250776553/Sluchay-beshenstva-v-Zapadnoy-Gruzii-na-prilegayuschey-territorii-vveden-karantin.html

Жители села Джиханджури подозревают, что в их село повадился инфицированный шакал, который и заразил бешенством домашний скот

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Джиханджури Кобулетского муниципалитета (Аджария) зафиксирован случай бешенства, сообщает Аджарское телевидение.

Часть территории села объявлена карантинной зоной. По информации местных жителей, от укуса зараженного животного погибли три коровы. Они предполагают, что разносчиком болезни является шакал, забредший в село.

В Тбилиси зафиксировано еще пять случаев бешенства у животных>>

Национальное агентство продовольствия уже начало массовую вакцинацию скота, собак и кошек. Параллельно проводится поэтапная вакцинация жителей села.

По информации главного инспектора Аджарского регионального отделения Национального агентства продовольствия Нато Кардава, с декабря 2020 года по сей день в селе было зафиксировано три очага инфицирования бешенством. Во всех трех случаях источником заражения был инфицированный шакал.

Замки любви на мосту в ущелье Легвтахеви и бродячая собака
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Гамкрелидзе рассказал о достижениях Грузии в борьбе с бешенством

"До этого времени первоисточник инфицирования не найден. С целью превенции началась вакцинация и в близлежащих селах – Легва, Какута и Цецхлаури", - заявила Кардава.

По закону, инфицированных животных необходимо немедленно изолировать и ликвидировать.

Вакцинация и дезинфекционные работы должны быть проведены в радиусе трех километров от места, где был зафиксирован случай бешенства. До снятия карантина запрещается выпускать собак и кошек на улицу, запрещается охота, недопустимо продавать мясо и молочные продукты.

Ограничения в небезопасных зонах будут сняты через 60 дней после фиксирования последнего случая.

Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.

Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к смерти.

Теги:
Крупный рогатый скот, Кобулети, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
У парламента Грузии оппозиция решила продавать депутатские мандаты - видео
У парламента Грузии оппозиция устроила распродажу депутатских мандатов - видео
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
Внешняя торговля Грузии в год пандемии - итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться