Случай бешенства в Западной Грузии: в одном из сел муниципалитета Кобулети введен карантин

Жители села Джиханджури подозревают, что в их село повадился инфицированный шакал, который и заразил бешенством домашний скот

ТБИЛИСИ, 2 фев — Sputnik. В селе Джиханджури Кобулетского муниципалитета (Аджария) зафиксирован случай бешенства, сообщает Аджарское телевидение.

Часть территории села объявлена карантинной зоной. По информации местных жителей, от укуса зараженного животного погибли три коровы. Они предполагают, что разносчиком болезни является шакал, забредший в село.

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Национальное агентство продовольствия уже начало массовую вакцинацию скота, собак и кошек. Параллельно проводится поэтапная вакцинация жителей села.

По информации главного инспектора Аджарского регионального отделения Национального агентства продовольствия Нато Кардава, с декабря 2020 года по сей день в селе было зафиксировано три очага инфицирования бешенством. Во всех трех случаях источником заражения был инфицированный шакал.

"До этого времени первоисточник инфицирования не найден. С целью превенции началась вакцинация и в близлежащих селах – Легва, Какута и Цецхлаури", - заявила Кардава.

По закону, инфицированных животных необходимо немедленно изолировать и ликвидировать.

Вакцинация и дезинфекционные работы должны быть проведены в радиусе трех километров от места, где был зафиксирован случай бешенства. До снятия карантина запрещается выпускать собак и кошек на улицу, запрещается охота, недопустимо продавать мясо и молочные продукты.

Ограничения в небезопасных зонах будут сняты через 60 дней после фиксирования последнего случая.

Ежегодно в Грузии прививаются от бешенства от 35 до 49 тысяч человек.

Бешенство - природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к смерти.