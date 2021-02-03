COVID-статистика Грузии – эпидситуация улучшается

Показатель инфицирования снижается, но не настолько, особенно в Тбилиси, чтобы правительство решилось на снятие ограничений, введенных в связи с пандемией

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. В Грузии продолжается массовое тестирование на коронавирус – за сутки в стране провели 15 792 теста, из них 9 579 на антиген, 6 213 ПЦР и выявили 668 новых случаев, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже 259 897 случаев инфицирования COOVID-19. За минувшие сутки от коронавируса излечились 788 человек, а с начала пандемии – 251 077.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии за минувшие сутки скончались 13 пациентов, с начала пандемии жертвами вируса стали 3 221 человек.

Из 688 новых случаев на Тбилиси приходится 295, Аджарию – 23, Имерети – 126, Квемо Картли – 31, Шида Картли – 45, Гурию – 32, Самегрело - Земо Сванети – 69, Кахети – 50, Мцхета-Мтианети – 7, Самцхе-Джавахети – 7, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 3.

На этом этапе в Грузии 5 573 активных случая. В тбилисских клиниках на лечении находятся 1 158 пациентов, в Аджарии – 179, Имерети – 467. На данный момент в Грузии 559 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 253, Аджарии – 45, Имерети – 131. К аппарату искусственного дыхания подключены 153 человека, из них в Тбилиси – 110, Аджарии – 6, Имерети – 14.

292 пациента находятся в ковид-гостиницах, из них 200 – в Тбилиси, 81 – в Аджарии и 11 – в Имерети. 2 897 пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 487 человек, из них в Тбилиси – 200, а в Аджарии – 126. В самоизоляции находятся 15 348 человек, из них в Тбилиси – 9 419, Аджарии – 734, Имерети – 1 538.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.