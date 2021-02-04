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Стойка регистрации в тбилисском международном аэропорту

Как граждане Армении могут попасть в Грузию?

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210204/250787477/kak-grajdane-armenia-mogut-popast-georgia.html

Въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Армении проинформировало своих граждан о правилах въезда на территорию Грузии, сообщает Sputnik Армения

С 1 февраля упрощен въезд в Грузию: подробности для граждан и иностранцев>>

Пассажиры и персонал в маска в терминале прибытия в тбилисском аэропорту
© Sputnik / STRINGER
Грузия откроет въезд для иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Армения не входит в список стран, граждане которых могут въехать в Грузию только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Также отмечается, что въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации (две дозы).

Ранее власти Грузии заявили, что пока не готовы открывать сухопутные границы. С 1 февраля иностранцы смогут попасть в страну исключительно воздушным путем.

Новые правила въезда в Грузию
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Новые правила въезда в Грузию
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Армения, Грузия


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