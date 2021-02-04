Как граждане Армении могут попасть в Грузию?

Въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Министерство иностранных дел Армении проинформировало своих граждан о правилах въезда на территорию Грузии, сообщает Sputnik Армения.

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В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что Армения не входит в список стран, граждане которых могут въехать в Грузию только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

Также отмечается, что въезд граждан Армении на территорию Грузии возможен только воздушным путем, но при обязательном прохождении полного курса вакцинации (две дозы).

Ранее власти Грузии заявили, что пока не готовы открывать сухопутные границы. С 1 февраля иностранцы смогут попасть в страну исключительно воздушным путем.