В Грузии коронавирус начали выявлять в школах у детей и педагогов

Прочно закрыть школы от коронавируса, несмотря на строгий контроль, пока не удается – заражаются как дети, так и педагоги

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В школе №2 в селе Ингири Зугдидского района коронавирус выявили у семерых учеников разных классов, сообщает телекомпания Imedi.

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Все классы, где инфицированы дети, перешли на дистанционный режим обучения.

По словам директора школы Марины Лоладзе, помимо детей, инфекция подтвердилась у трех учителей. Им коронавирус выявили в результате планового тестирования.

25 воспитанников и семь воспитателей детской школы-пансионата в Батуми также оказались инфицированными коронавирусом. Инфекция была выявлена во время очередного тестирования. У нескольких воспитанников появились респираторные симптомы и быстрые тесты выявили инфекцию. 30 из них переведены в ковид-гостиницу, одного – в стационар и еще один находится в семье.

В пансионате соблюдены все гигиенические нормы. Лица, которые имели контакт с инфицированными, изолированы.

Учебный процесс в школа Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави возобновился с 1 февраля, а очная учеба во всех школах Грузии начнется с 15 февраля.

Министр образования и науки Михаил Чхенкели обещал, что в школах будут тщательно соблюдаться все меры безопасности.

"Хочу подчеркнуть, что в школах тщательно будет соблюдаться медицинский протокол. Учителя будут проходить регулярное тестирование, все будет делаться для того, чтобы в школах была абсолютно безопасная среда, – заявил Чхенкели.

Что касается детских садов, профколледжей и вузов, то здесь учебный процесс будет восстанавливаться поэтапно. О конкретных сроках станет известно в ближайшее время.

В Грузии за минувшие сутки выявили 583 новых случая. С начала пандемии зафиксировано более 260 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 251 тысячи, скончались 3 240 пациентов.

Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.