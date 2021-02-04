Зурабишвили: план ЕС по борьбе с раком должен быть доступен и для Грузии

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Европейский план борьбы против рака должен быть доступен и для Грузии, с такой инициативой выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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4 февраля Всемирный день борьбы с раком, и в связи с этим днем Европейская комиссия представила план ЕС по борьбе с раком. План устанавливает новый подход ЕС к профилактике, лечению и уходу за больными. Он затрагивает все аспекты борьбы с раком, начиная от профилактики, заканчивая качеством жизни больных раком, а также лиц, преодолевших его.

С данной инициативой президент Грузии выступила на онлайн-форуме, организованном европейским региональным офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы должны быть участниками этого плана. Грузия готова присоединиться к этой инициативе и объединить свои силы с европейским регионом", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии призвала лидеров всех государств к единым и совместным действиям, направленным против рака.

Зурабишвили пригласила в Грузию посла европейского регионального бюро по борьбе с раком Аарона Андерсона, чтобы он мог поделиться своим опытом борьбы с этой болезнью.

Андерсон сам пережил рак, и он делится своей историей с другими людьми, чтобы вдохновить их своим примером. Он стал первым человеком в инвалидной коляске, покорившим гору Кебнекайсе в Швеции и гору Килиманджаро в Танзании. Он доехал из Мальмё (Швеция) до Парижа (Франция) на велосипеде с ручным приводом, пересек на лыжах Антарктиду и добрался до Южного полюса.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями отмечается каждый год 4 февраля с 2005 года. Цель этого дня - привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.

Рак – это общее обозначение более чем ста болезней, которые могут поражать любой орган и часть организма.