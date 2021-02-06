"С тобой не наговориться" – Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днем рождения

Известная журналистка отметила постоянный рост своего супруга и призналась, что из простых вечеров с ним и состоит ее личное счастье

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Генеральный продюсер "Матч ТВ", известная журналистка и предпринимательница Тина Канделаки трогательно поздравила своего супруга Василия Бровко с 34-м днем рождения.

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"Почему я с тобой все эти годы? По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, – "не наговориться". Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей", – написала Канделаки в Instagram.

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По словам Тины, активное общение с супругом – это банальное, но эффективное правило, которому психологи учат сегодня все семейные пары для того, чтобы сохранить брак.

Разоткровенничалась Тина Гивиевна и по теме, как муж очаровал ее. "Ты поразил меня тем, что в свой 21 год сумел, говоря женским языком, удивительным образом заморочить мне голову, а, говоря нашим с твоим языком, расширить горизонты. И сделал это так, что я – такая замороченная и с расширенными горизонтами – наблюдаю за тобой вот уже 13 лет", – пишет Канделаки.

По словам Тины, с мужем ей не просто дискутировать, потому что он постоянно меняется и растет.

"Постоянно становишься умнее, глубже, ближе, и от того – роднее. С наших первых встреч, когда теплыми московскими вечерами я не могла с тобой наговориться, прошла целая жизнь. А вечера наши остались все теми же. С днем рождения! Сохрани наши вечера как можно дольше. Потому что из таких вечеров состоит простое человеческое счастье", – говорит журналистка.

Бровко и Канделаки вместе уже шесть лет. Для Тины это второй брак. Первым ее мужем был ровесник, художник и бизнесмен Андрей Кондрахин. В браке с ним у Тины родились двое детей – дочь Мелания и сын Леонтий.