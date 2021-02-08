Автобусы и рестораны: какие ограничения снимаются в Грузии

Ограничения снимаются на работу общественного транспорта, объектов общественного питания, но остается т. н. "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. С понедельника, 8 февраля, правительство начало поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока.

С сегодняшнего в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, как и по всей стране:

1. Разрешена работа муниципального транспорта (метро, автобусов и маршрутных такси) – кроме субботы и воскресенья;

2. Разрешена работа открытых и закрытых вещевых рынков – кроме субботы и воскресенья;

3. Объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья;

Неделю спустя, с 15 февраля – в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть в масштабе всей Грузии, дети продолжат учебу в классах (при этом, у родителей будет право выбрать дистанционное обучение).

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Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

Кроме того по прежнему не будет работать