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Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на автобусной остановке

Автобусы и рестораны: какие ограничения снимаются в Грузии

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (827)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210208/250823353/Avtobusy-i-restorany-kakie-ogranicheniya-snimayutsya-v-Gruzii.html

Ограничения снимаются на работу общественного транспорта, объектов общественного питания, но остается т. н. "комендантский час"

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. С понедельника, 8 февраля, правительство начало поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока.

С сегодняшнего в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, как и по всей стране:

Майя Цкитишвили
photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia / FB
Какие ограничения в Грузии остаются в силе и почему – ответ вице-премьера

1. Разрешена работа муниципального транспорта (метро, автобусов и маршрутных такси) – кроме субботы и воскресенья;

2. Разрешена работа открытых и закрытых вещевых рынков – кроме субботы и воскресенья;

3. Объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья;

Неделю спустя, с 15 февраля – в Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то есть в масштабе всей Грузии, дети продолжат учебу в классах (при этом, у родителей будет право выбрать дистанционное обучение).

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Вместе с тем в стране сохраняется запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов. Штраф за нарушение "комендантского часа" составляет 2 тысячи лари (600 долларов).

Кроме того по прежнему не будет работать

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (827)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия


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