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Школа имени Александра Цинцадзе N150 в столице Грузии

Школы готовы к возобновлению учебного процесса в классах

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Образование в Грузии (536)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210208/250825324/Shkoly-gotovy-k-vozobnovleniyu-uchebnogo-protsessa-v-klassakh.html

Соответствующие структуры будут осуществлять мониторинг школ на предмет соблюдения всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Все правила безопасности для возобновления работы школ в крупных городах страны уже прописаны, об этом заявила заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.

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"Все школы оснащены необходимыми ресурсами, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения и Национальным центром по контролю за заболеваниями", – заявила замминистра в эфире Первого канала.

Также Дгебуадзе проинформировала о том, что родителям будет предоставлена возможность при желании оставить своего ребенка на дистанционном обучении.

"Для этого они должны подать заявление в школу или зарегистрироваться на соответствующем веб-сайте", – подчеркнула замминистра.

Дгебуадзе отметила, что ежедневно будет осуществляться мониторинг школ на предмет соблюдения всех мер безопасности.

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С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс возобновится в этих городах 1 марта. Однако власти решили досрочно вернуть школьников в классы уже 15 февраля.

Темы:
Образование в Грузии (536)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, образование, Грузия


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