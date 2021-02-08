Школы готовы к возобновлению учебного процесса в классах

Соответствующие структуры будут осуществлять мониторинг школ на предмет соблюдения всех мер безопасности

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Все правила безопасности для возобновления работы школ в крупных городах страны уже прописаны, об этом заявила заместитель министра образования Екатерина Дгебуадзе.

"Все школы оснащены необходимыми ресурсами, которые были рекомендованы Министерством здравоохранения и Национальным центром по контролю за заболеваниями", – заявила замминистра в эфире Первого канала.

Также Дгебуадзе проинформировала о том, что родителям будет предоставлена возможность при желании оставить своего ребенка на дистанционном обучении.

"Для этого они должны подать заявление в школу или зарегистрироваться на соответствующем веб-сайте", – подчеркнула замминистра.

Дгебуадзе отметила, что ежедневно будет осуществляться мониторинг школ на предмет соблюдения всех мер безопасности.

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С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы. Что касается школ Тбилиси, Рустави и Кутаиси, то ранее предполагалось, что учебный процесс возобновится в этих городах 1 марта. Однако власти решили досрочно вернуть школьников в классы уже 15 февраля.