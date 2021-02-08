Свою 103-ю годовщину основания ТГУ встречает частично обновленным

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили (ТГУ) является важнейшим очагом науки, культуры и интеллектуальной жизни Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, посетив главный вуз страны в день его 103-летия.

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ТГУ является старейшим вузом Грузии. Он основан 26 января (по новому стилю 8 февраля) 1918 года, а с 1989 года носит имя одного из своих основателей – Иване Джавахишвили.

По информации пресс-службы правительства, Гахария посетил университет вместе с министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Чхенкели. Глава правительства почтил память Иване Джавахишвили и первого ректора ТГУ Петре Меликишвили, и возложил цветы к их могилам.

Премьер и глава Минобразования ознакомились с ремонтными работами, которые на данный момент ведутся во втором корпусе ТГУ, а также осмотрели аудитории, оснащенные т. н. "умными досками" (smart boards). Десять интерактивных досок, которые используются для повышения эффективности дистанционного учебного процесса, установлены в аудиториях во всех учебных корпусах ТГУ. Это дар благотворительного фонда "Карту" университету.

Масштабный ремонт ТГУ продолжается



На данный момент ведутся активные ремонтные работы во втором корпусе ТГУ. На первом этапе произведены работы по укреплению здания, заменена крыша и окна, отремонтирован фасад, санузлы, система центрального отопления. На втором этапе ремонта планируется обустройство систем вентиляции, охлаждения и установка лифтов. Ремонтируемая площадь занимает 25 тысяч квадратных метров.

Средства на ремонт – 27 миллионов лари – выделило Минобразования. Все работы планируется завершить до конца года.

Кроме того, до 2023 года планируется ремонт всех остальных учебных корпусов ТГУ.

Тбилисский государственный университет – один из крупнейших в Грузии. В настоящее время он занимает 27 академических и исследовательских корпусов.

Сегодня на семи факультетах ТГУ обучаются около 22 тысяч студентов.