Минобразования Грузии дает новые рекомендации школам

Школы Грузии с 15 февраля готовятся повсеместно перейти на очное обучение - чему они должны следовать в новых условиях

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Минобразования Грузии разработало новые рекомендации для школ, которые приступают к учебному процессу в классах с 15 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Школы готовы к возобновлению учебного процесса в классах>>

Обновленные рекомендации получили все администрации общеобразовательных учреждений страны. Школы с помощью электронной почты и смс-сообщений должны известить родителей об обновленных рекомендациях.

С целью создания безопасной образовательной среды, по инициативе министерства образования, школы обязаны разработать и утвердить стратегию коммуникации с родителями. Это позволит родителям систематически получать соответствующую информацию с помощью Facebook-страницы школы, электронной почты, смс-сообщений, программы TEAMS, баннеров, информационных встреч.

Эти платформы и средства должны быть использованы для того, чтобы родители были информированы о спецоснащении школ (дезбарьеры, дезинфекционные средства, маски, бесконтактные термометры), мероприятиях по уборке школ, состоянии санузлов, распределении классов по сменам, расписании уроков, расписании пользования ресурс-комнатами для учеников с особыми образовательными нуждами, организации входа, выхода и передвижения учеников во дворе школы и в здании, обеспечения термоскринингом, с требованиями ношения масок на периметре школы и так далее.

Министерство призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школой, и тщательно выполнить следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу, измерить ему температуру, в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу, обеспечить своевременную явку детей в школу, в том случае, если температуру ученику выявят в школе, в кратчайшее время увести его домой. Также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой.

Минобразования напоминает, что родители могут выбрать между очным и онлайн-образованием и решить отправить ребенка в школу или остаться на дистанционке. Такой выбор могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети, Гори.

Министерство образования также дает возможность учителям, относящимся к риск-группе, представить медицинскую справку и остаться на дистанционном режиме работы. В таких случаях, у школы есть возможность перенести конкретный предмет в онлайн-формат или заменить педагога. В ведомстве отмечают, что данный процесс должен осуществиться с учетом прав учителей.

В школах Грузии уже идет обязательное тестирование минимум 20% учителей и административного персонала. Они будут проверяться раз в две недели.

Школы сами смогут определить длительность уроков, начало уроков по классам и ступеням, внедрить гибкие смены, разработать собственную смешанную модель обучения для безопасности учеников, при планировании смешанной модели помнить, что ученики 1-4 классов обязательно должны находиться в классах.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля.

С 1 февраля школы Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись к очному обучению.

Родители учеников, желающие остаться на онлайн-обучении, должны пройти регистрацию на сайте www.Online.emis.ge.

В том случае, если учителям придется проводить дистанционные уроки, они получат соответствующую надбавку к зарплате.

В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.

Одним из условий для досрочного открытия школ называлась стабильная эпидситуация в стране и показатель положительных случаев, который должен был опуститься ниже 4%. На данный момент он составляет 3.09%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.