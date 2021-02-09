COVID-статистика Грузии: из более 10 тысяч тестов 829 были положительными

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 18 331 тест на коронавирус – 12 700 на антиген и 5 631 ПЦР, и выявили 829 новых случаев, сообщил на брифинге заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

О чем пишут грузинские газеты: как долго ограничения останутся в нашей жизни?>>

С начала пандемии в Грузии зафиксировали 263 057 случаев коронавируса.

За сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 566 человек, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 254 916 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались восемь пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 306 человек.

Из 829 новых случаев, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 314 случаев, Аджарии – 37, Имерети – 150, Квемо Картли – 37, Шида Картли – 63, Гурия – 43, Самегрело - Земо Сванети – 95, Кахети – 73, Мцхета-Мтианети – 9, Самцхе-Джавахети – 7, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 1.

На данный момент в Грузии 4 809 активных случаев, из них 2 149 лечатся в клиниках. В тбилисских больницах находятся 996 пациентов, в Аджарии – 172, Имерети – 464. На этом этапе 480 тяжелых пациентов, из них в Тбилиси – 203, Аджарии – 48, Имерети – 117.

К аппарату искусственного дыхания подключены 127 пациентов, в том числе в Тбилиси – 91, Аджарии – 6, Имерети – 17. 301 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 162, Аджарии – 128, Имерети – 11. 2 359 инфицированных пациентов лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 430 человек, из них в Тбилиси – 213, Аджарии – 119. В самоизоляции 12 970 человек, в том числе в Тбилиси – 7 685, Аджарии – 723, Имерети – 1 389.

Что касается показателя инфицирования, то по данным на 8 февраля он составляет 4,52%, по данным последних двух недель – 3,74%, семи дней – 3,63%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.