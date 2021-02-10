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Кутаиси - эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах в масках

COVID-статистика Грузии: суточный прирост инфицированных снижается, но медленно

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210210/250848898/COVID-statistika-Gruzii-sutochnyy-prirost-infitsirovannykh-snizhaetsya-no-medlenno.html

По прежнему эпидситуация в столице остается сложной, а в Имерети, похоже, идет на поправку – в регионе суточный показатель инфицирования опустился ниже ста

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 18 244 теста на коронавирус, из них 11 615 на антиген, 6 629 ПЦР и выявили 544 новых случая инфицирования, сообщил на брифинге заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировали 263 601 случай коронавируса.

За сутки в Грузии выздоровели 469 пациентов, с начала пандемии побороть инфекцию смогли 255 385 человек.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом за минувшие сутки скончались пять пациентов, с начала пандемии жертвами инфекции стали 3 311 человек.

Эпидемия коронавируса - мужчина идет по улице в маске мимо такси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии снизился показатель инфицирования работников с высоким риском заражения

Из 544 новых случаев в Тбилиси выявили 226 новых инфицированных, в Аджарии – 29, Имерети – 78, Квемо Картли – 23, Шида Картли – 43, Гурия – 26, Самегрело - Земо Сванети – 57, Кахети – 38, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 13, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5.

На данный момент в Грузии 4 879 активных случаев, из них 2 094 лечатся в больницах. В тбилисских клиниках находятся 953 пациента, в Аджарии – 171, Имерети – 464. В тяжелом состоянии 471 пациент, из них в Тбилиси – 198, Аджарии – 49, Имерети – 116. К аппарату искусственного дыхания подключены 133 человека, из них в Тбилиси – 96, Аджарии – 6, Имерети – 18. 316 человек находятся в ковид-гостиницах. Из них в Тбилиси – 153, Аджарии – 152, Имерети – 11. 2 469 человек лечатся дома.

В карантинных пространствах находятся 421 человек, в том числе в Тбилиси – 213, Аджарии – 110. В самоизоляции находятся 12 884 человека, из них в Тбилиси – 7 539, Аджарии – 684, Имерети – 1 410.

Что касается показателя инфицирования, то он, по данным 9 февраля, составляет 2,98%. За последние две недели этот показатель составил 3,64%, а в течение семи дней – 3,41%. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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