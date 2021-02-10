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В Грузии расширен круг получателей пособий по безработице

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Правительство Грузии (154)
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К этому времени в базе Службы доходов Грузии на рассмотрении 11 900 заявок на получение государственной компенсации за потерю работы

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Правительство Грузии расширило круг граждан, потерявших из-за пандемии работу в 2020 году, которые могут рассчитывать на пособие по безработице.

Компенсация по безработице зачислена в Грузии 106 тысячам человек>>

Согласно поправке к постановлению правительства, если человек был принят на работу в 2020 году в качестве члена участковой избирательной комиссии и в этот период ему была выписана заработная плата из Центральной избирательной комиссии, он может претендовать на компенсацию.

К списку соискателей также добавились лица, которые не могли подать заявку из-за ликвидации юридического лица либо смерти работодателя. В таком случае, чтобы получить компенсацию, наемное лицо также может обратиться в налоговую службу. Заявки можно подавать до 22 февраля по следующему адресу: https://eservices.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservices.rs.ge/Login.aspx

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© Sputnik / STRINGER
Компенсация по безработице в Грузии: кому полагается и как получить

На сегодняшний день в базе налоговой службы зарегистрировано 11 900 текущих заявок на получение компенсации в размере 200 лари.

Компенсация в размере 200 лари (чуть больше 60 долларов) полагается официально трудоустроенным или находящимся в декрете, если они работали минимум два месяца в 2020 году и получали зарплату, которая подтверждена налоговой декларацией работодателя, а в период действия ограничений с ноября 2020 года по февраль 2021 остались без официального дохода в течение одного или более месяцев.

По состоянию на 28 января, компенсация была зачислена 106 080 потерявшим доход гражданам. Всего же зарегистрировано 161 289 претендентов на государственную помощь.

Это уже второй этап выдачи помощи гражданам, оставшимся без работы во время пандемии. На первом этапе пособия по безработице получили более 117,8 тысячи граждан.

Темы:
Правительство Грузии (154)
Теги:
Безработица, Правительство Грузии, Грузия


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