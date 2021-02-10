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Обновление спецтехники минобороны

Минобороны Грузии продолжает обновлять автопарк

photo: Irakli Garibashvili / FB
Общество
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Темы:
Оборона Грузии (176)
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Sputnik Грузия
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Силы обороны страны получили еще 300 единиц новой спецтехники - грузовики, бензовозы и внедорожники, до этого военный автопарк пополнился пикапами и вездеходами

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В рамках программы закупки новой техники Минобороны Грузии приобрело более 300 единиц спецтехники, в том числе бензовозы и внедорожники типа IVECO (Италия), а также грузовики типа MAN (Германия), сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство обороны Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили и командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили присутствовали на распределении новых машин на военной базе четвертой механизированной бригады в Вазиани.

В ведомстве отмечают, что новая спецтехника улучшит возможности Сил обороны, повысит их мобильность и возможность эффективно выполнять поставленные задачи.

"Приобретение новых машин также является важным решением с точки зрения экономической эффективности, поскольку обслуживание и ремонт устаревшей техники обходится силам обороны в миллионы лари", - отмечают в министерстве.

Ранее в рамках проекта ведомство приобрело пикапы грузоподъемностью 0,75 тонны типа FORD Ranger и Toyota Hilux, а также закупило новые вездеходы марки Toyota Land Cruiser.

Всего Минобороны Грузии планирует приобрести более 500 единиц спецтехники.

Темы:
Оборона Грузии (176)
Теги:
техника, Минобороны Грузии, Грузия


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