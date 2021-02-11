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Эпидемия коронавируса. Полиция следит за ношением масок и соблюдением ограничений в Грузии

Штрафы за ковид-нарушения в Грузии: последние данные

photo: Patrol Police of Georgia / FB
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (850)
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Большинство нарушений касаются правила ношения масок в общественных местах – оштрафовано 582 человека

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. За минувшие сутки грузинские полицейские зафиксировали 682 случая нарушения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД страны.

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© Sputnik / Goga Vardzieli
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 24 818 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 582 человека.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 100 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария на днях выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (850)
Теги:
штраф, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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