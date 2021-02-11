Благословляет ли церковь вакцинацию – мнения грузинских священнослужителей расходятся

Вакцинация населения от коронавируса и отношение церкви к этому процессу – один из вопросов, который обсуждается Синодом

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Вакцинация – не богословский вопрос и верующие не обязаны воздерживаться от нее, заявил журналистам митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз у Патриархии Грузии перед началом заседания Священного Синода.

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По его словам, за вакцинацию никого от церкви не отлучат и не предадут анафеме.

"Вакцинация не может быть обязательной. Вакцинация – не богословский вопрос. Думаю, мы так решим: те, кто сделает вакцину, и те, кто не сделает ее, не будут лишены причащения. Это моя личная позиция. Вакцинация – не богословский вопрос, нельзя кого-то насильно заставить сделать вакцинацию и категорически говорить, что если не сделаешь, то не сможешь купить хлеб, уехать за границу, то есть лишить кого-то каких-то прав... Это неправильно, однако в Грузии мы это не решаем. Это процесс, проходящий в мире", – заявил митрополит Николоз.

На вопрос журналистов, сам он сделает вакцину или нет, владыка сказал, что не боится и готов привиться при всех, но если решение остается за ним, он не сделает, поскольку "не делал прививки с детства" и не видит в этом необходимости.

"Исходя из своеобразности моего организма, она мне не нужна. После детства прививку я вообще не делал", – отметил митрополит Николоз.

По словам владыки Дисотеоса Богверадзе, хорошо, если вакцинация будет добровольной, а не принудительной. Вопрос о том, как он сам относится к этому процессу, священнослужитель оставил без ответа.

В Патриархии Грузии в эти минуты проводит заседание Священного Синода под руководством Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Один из обсуждаемых вопросов – позиция церкви по отношению к вакцинации от коронавируса.

Традиционно Священный Синод собирается в год два раза.