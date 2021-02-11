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Министерство здравоохранения Грузии

Израиль, Франция, Болгария: куда смогут поехать граждане Грузии на работу

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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С 1 апреля граждане Грузии смогут отправиться на сезонные работы в Германию, если зарегистрируются на специальном сайте

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузия ведет переговоры с рядом стран по поводу легальной работы своих граждан, заявила глава Минтруда Грузии Екатерина Тикарадзе.

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С 1 апреля граждане Грузии смогут легально отправиться на сезонные сельскохозяйственные работы в Германию. Для трудоустройства им понадобится пройти регистрацию на специальном сайте http://workabroad.gov.ge/ .

"Мы ведем переговоры с Израилем и Болгарией, также есть определенный диалог с Францией. Эта программа трудоустройства наших граждан продолжится", - заявила Тикарадзе.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Тему трудоустройства граждан Грузии на легальные сезонные работы за границей поднял три года назад основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Уже в январе 2020 года Грузия подписала официальное соглашение о трудоустройстве своих граждан с Германией.

Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов. Минимальная зарплата - 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и расходы на питание и проживание.

Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.



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