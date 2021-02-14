Обязательный масочный режим в Грузии собираются продлить

С 4 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Срок обязательного ношения масок в открытых и закрытых общественных местах в период пандемии в Грузии собираются продлить, соответствующие изменения рассмотрят на завтрашнем заседании парламентского бюро.

С 4 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах. Решение было принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Соответствующие изменения, инициированные депутатами Димитрием Хундадзе, Зазой Ломинадзе, Раминой Берадзе и Владимиром Кахадзе, войдут в Уголовный Кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

Штраф за нарушение масочного режима составляет 20 лари (около 6 долларов). При этом до 50 лари (15 долларов) увеличивается штраф за повторное нарушение ношения масок в открытых или закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте или такси (категория M1).

Согласно действующим нормам, ношение масок в стране остается обязательным до 2 марта.