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Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина в маске и очках идет с покупками по торговому центру

Обязательный масочный режим в Грузии собираются продлить

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (874)
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Sputnik Грузия
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С 4 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Срок обязательного ношения масок в открытых и закрытых общественных местах в период пандемии в Грузии собираются продлить, соответствующие изменения рассмотрят на завтрашнем заседании парламентского бюро.

С 4 ноября в Грузии стало обязательным ношение масок не только в закрытых пространствах, но и на улицах. Решение было принято по итогам заседания межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Соответствующие изменения, инициированные депутатами Димитрием Хундадзе, Зазой Ломинадзе, Раминой Берадзе и Владимиром Кахадзе, войдут в Уголовный Кодекс и Кодекс об административных нарушениях.

Штраф за нарушение масочного режима составляет 20 лари (около 6 долларов). При этом до 50 лари (15 долларов) увеличивается штраф за повторное нарушение ношения масок в открытых или закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте или такси (категория M1).

Согласно действующим нормам, ношение масок в стране остается обязательным до 2 марта.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (874)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ограничения, Грузия


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