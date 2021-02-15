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Акция протеста против ковид-ограничений 30 января 2021 года. Протестующие в масках

Ковид-география Грузии: каждый третий из новых инфицированных – тбилисец

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (881)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210215/250892370/Kovid-geografiya-Gruzii-kazhdyy-tretiy-iz-novykh-infitsirovannykh---tbilisets.html

Эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно улучшается, доля инфицированных из общего количества протестированных уменьшается

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из 165 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, на Тбилиси приходится 34,5% пациентов, говорится в сообщении правительства.

Плюс 165 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 57 новых случаев инфицирования. На втором месте регион Имерети, где 31 новый пациент с COVID-19 за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

  •  Самегрело - Земо Сванети – 14
  •  Кахети – 14
  •  Гурия – 13
  •  Аджария – 10
  •  Самцхе-Джавахети – 9
  •  Шида Картли – 6
  •  Квемо Картли – 6
  •  Мцхета-Мтианети – 2
  •  Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

В настоящее время в стране зарегистрировано 3 601 активный случай заражения, из которых 1 932 человека проходят лечение в клиниках, 232 – в ковид-гостиницах, 1 437 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 425 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 101 человек.

Показатели выявления коронавируса (доля инфицированных из общего количества протестированных) таковы: ежедневно – 1,79%, за последние 14 дней – 3%, за последние 7 дней – 2,5%

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 722 случая, выздоровели 258 732 пациента, скончались 3 343 человека.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (881)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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