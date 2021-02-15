Ковид-география Грузии: каждый третий из новых инфицированных – тбилисец

Эпидемиологическая ситуация в Грузии постепенно улучшается, доля инфицированных из общего количества протестированных уменьшается

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Из 165 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, на Тбилиси приходится 34,5% пациентов, говорится в сообщении правительства.

Плюс 165 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 57 новых случаев инфицирования. На втором месте регион Имерети, где 31 новый пациент с COVID-19 за сутки.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Самегрело - Земо Сванети – 14

Кахети – 14

Гурия – 13

Аджария – 10

Самцхе-Джавахети – 9

Шида Картли – 6

Квемо Картли – 6

Мцхета-Мтианети – 2

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 0.

В настоящее время в стране зарегистрировано 3 601 активный случай заражения, из которых 1 932 человека проходят лечение в клиниках, 232 – в ковид-гостиницах, 1 437 – лечатся на дому.

На сегодняшний день состояние 425 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 101 человек.

Показатели выявления коронавируса (доля инфицированных из общего количества протестированных) таковы: ежедневно – 1,79%, за последние 14 дней – 3%, за последние 7 дней – 2,5%

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 265 722 случая, выздоровели 258 732 пациента, скончались 3 343 человека.