"Прекратите ковид-террор!" – в Тбилиси требуют отмены ограничений

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Акция протеста под лозунгом "Прекратите ковид-террор" прошла на проспекте Агмашенебели в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

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Протестная "эпидемия" охватила Тбилиси и другие города Грузии в связи с продлением действия ограничений, направленых на сдерживание распространения коронавируса. Власти вводят некоторые послабления, но митингующие считают их лишь номинальными.

"Каждый день в стране штрафуют приблизительно 800 человек за отсутствие медицинской маски. Это абсолютно незаконно, соответствующая статья не была внесена в кодекс административных правонарушений. Также мы выступаем против комендантского часа, действие которого никак не связано с распространением коронавируса", – заявил журналистам один из участников акции.

С 8 февраля в стране заработал общественный транспорт, открылись вещевые и строительные рынки. С 15-го числа в стране допустили работу уличных террас кафе и ресторанов, также возобновилась учеба в школах. Но, несмотря на это, в стране по-прежнему действует ограничение на передвижение после 21:00, обязательный масочный режим как в помещениях, так и на улице, закрыты фитнес-центры, помещения ресторанов и кафе.