Грузия ждет дополнительную партию вакцин от коронавируса

Первая партия вакцин от новой коронавирусной инфекции поступит в Грузию уже на следующей неделе

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Грузия ведет переговоры по получению дополнительной партии вакцины от коронавируса вне COVAX-платформы, заявил кандидат на пост министра иностранных дел Давид Залкалиани в парламенте.

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Парламент Грузии в пятницу знакомился с планами кандидатов в министры, перед тем как выразить доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.

"У нас было желание, чтобы Грузия получила вакцину также вне COVAX-платформы. У меня была коммуникация с нашими партнерами в Польше, Литве, а также в Швеции. Сыграла большую роль и Великобритания, чтобы у нас в ближайшие дни был значительный результат, и Грузия вне COVAX-платформы получит значительное количество вакцин", - сказал Залкалиани.

По его словам, благодаря дополнительны дозам Грузия уже на следующей неделе получит первую партию вакцины.

На первом этапе в конце февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer для вакцинации медперсонала. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки.

Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений, но в скором времени их число увеличится до 15.

Также Грузия получит дополнительные 150 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca, Одним из поставщиков вакцины AstraZeneca является COVAX-платформа, которая обеспечит поставку 300 тысяч доз.

COVAX — платформа международного сотрудничества в интересах справедливого доступа и сбалансированного распределения к вакцинам против COVID-19 среди всех стран мира.