Ковид-ограничения в Грузии будут сняты на этой неделе – Гарибашвили

В Грузии действует ограничение на передвижение в ночное время, обязательный масочный режим, ограничена работа заведений

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Часть ограничений, введенных в Грузии из-за пандемии коронавируса, будет снята на этой неделе, сказал кандидат на пост премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

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В понедельник Гарибашвили представил парламенту обновленный состав кабмина и свою правительственную программу. Сейчас кандидат в премьер-министры отвечает на вопросы депутатов, после вопрос доверия правительству будет обсуждаться на пленарном заседании.

"Я объединил вопросы про смягчение регуляций, открытие зимних курортов, открытие транспорта между Тбилиси и Рустави, вакцинацию и могу сказать, что на этой неделе у нас будет заседание координационного совета, где мы объявим о конкретных смягчениях регуляций, и я могу сказать, что в 80% этих регуляций будут сняты уже на этой неделе", – сказал Гарибашвили.

Он также отметил, что первые вакцины поступят в Грузию уже в марте, и до конца года будет привито 70% населения.

Ограничения из-за коронавируса были введены в стране 28 февраля 2020 года. На данном этапе в стране действует ограничение на передвижение в ночное время, обязательный масочный режим, ограничена работа ресторанов, закрыты спортзалы и развлекательные центры, не работают курорты.