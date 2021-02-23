"Восторг невероятный": падчерица Урганта Эрика Кикнадзе снялась в откровенной съемке

ТБИЛИСИ, 23 фев - Sputnik. Падчерица российского телеведущего Ивана Урганта, дочь его супруги-грузинки Натальи Кикнадзе от первого брака Эрика Кикнадзе вместе со своим молодым человеком, афроамериканцем Мозесом (Муса) снялась в откровенной съемке для бренда Jacquemus.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 💒🍒ERIKA DA BRAT🎲💒 (@e_ttg)

Двадцатилетняя Эрика Кикнадзе стала героиней рекламной кампании бренда Jacquemus, новая коллекция которого получила лаконичное название – "Любовь". Модельер хотел показать, насколько это чувство бывает разным.

В этой кампании девушка предстала в синем нижнем белье, а ее бойфренд – в джинсах низкой посадки. В кадрах они обнимают и целуют друг друга. Подобные чувственные и смелые снимки пришлись по душе многим всемирно известным звездам, которые лайкнули пост бренда, а всемирно известная модель, жена Венсана Кассела Тина Кунаки даже поделилась снимками в своих сторис.

Подписчики Эрики также остались в восторге от снимков, об этом говорит множество положительных комментариев под фото.

"Боже это так эстетично", – пишет zzzko._.a.

"Это восторг невероятный!" – говорит dariaaivanov.

"Какие вы балдежные!" – подмечает подписчик cute.alien.

Эрика Кикнадзе является дочерью Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Вахтангом Куталия. Помимо Эрики, у Кикнадзе с Куталия есть общий сын Нико, который живет с отцом.

Брак с Иваном Ургантом для Кикнадзе второй, вместе они еще с 2007 года. Эта пара считается одной из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса, так как максимально держит личную жизнь в тайне. Для обоих этот брак стал вторым. Пара воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию.

Эрика сначала училась в Лондоне, а теперь живет в США, где изучает искусство, моду и дизайн в престижном учебном заведении Parsons School of Design.