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Эпидемия коронавируса - женщина в маске идет по улице

Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (925)
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Sputnik Грузия
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Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 213 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 443 новых случая инфицирования COVID-19, говорится в сообщении правительства страны.

Плюс 443 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

За последние сутки в Грузии провели 19 051 тысячу тестов на коронавирус, из них 11 825 на антиген и 7 226 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,33%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,36%, за последнюю неделю – 2,36%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 213 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  15
 Имерети  61
 Квемо Картли  12
 Шида Картли  37
 Гурия  26
 Самегрело - Земо Сванети  39
 Кахети  24
 Мцхета-Мтианети  9
 Самцхе-Джавахети  1
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  6

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 692 активных случая заражения, из которых 1 600 человек проходят лечение в клиниках, 193 – в ковид-гостиницах, а 899 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 302 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 103 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 270 тысяч случаев, скончались 3 463 человека.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (925)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия


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