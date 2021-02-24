Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 213 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 443 новых случая инфицирования COVID-19, говорится в сообщении правительства страны.

Плюс 443 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>

За последние сутки в Грузии провели 19 051 тысячу тестов на коронавирус, из них 11 825 на антиген и 7 226 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,33%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,36%, за последнюю неделю – 2,36%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 213 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 15 Имерети 61 Квемо Картли 12 Шида Картли 37 Гурия 26 Самегрело - Земо Сванети 39 Кахети 24 Мцхета-Мтианети 9 Самцхе-Джавахети 1 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 6

В настоящее время в стране зарегистрировано 2 692 активных случая заражения, из которых 1 600 человек проходят лечение в клиниках, 193 – в ковид-гостиницах, а 899 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 302 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 103 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 270 тысяч случаев, скончались 3 463 человека.