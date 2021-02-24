Риск заражения: названы самые опасные ковид-точки в Грузии

ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 443 новых случая инфицирования COVID-19, говорится в сообщении правительства страны.
Плюс 443 за сутки: обнародованы новые данные по коронавирусу в Грузии>>
За последние сутки в Грузии провели 19 051 тысячу тестов на коронавирус, из них 11 825 на антиген и 7 226 ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,33%. Среднестатистический за последние 14 дней – 2,36%, за последнюю неделю – 2,36%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 213 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|15
|Имерети
|61
|Квемо Картли
|12
|Шида Картли
|37
|Гурия
|26
|Самегрело - Земо Сванети
|39
|Кахети
|24
|Мцхета-Мтианети
|9
|Самцхе-Джавахети
|1
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|6
В настоящее время в стране зарегистрировано 2 692 активных случая заражения, из которых 1 600 человек проходят лечение в клиниках, 193 – в ковид-гостиницах, а 899 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 302 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 103 человека.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили почти 270 тысяч случаев, скончались 3 463 человека.