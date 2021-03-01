Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Для остального автотранспорта движение осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии.

Запрет действует на участке Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального автотранспорта движение свободное.

На участке Гудаури-Коби этой же дороги движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степнцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.