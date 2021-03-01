08:50 01 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0322
  • 100 RUB4.4633
  • USD3.3255
Поиск
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры ждут в очереди открытия движения

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (153)
2901
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/01/251031815.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210301/251031558/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-Rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Для остального автотранспорта движение осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Из-за снега и метели запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом в направлении границы Грузии с Россией, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог Грузии. 

Запрет действует на участке Гудаури-Коби автострады Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального автотранспорта движение свободное.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Грузия упростила въезд гражданам России, Армении и Азербайджана

На участке Гудаури-Коби этой же дороги движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. В безостановочном режиме осуществляется движение и по участкам Млета-Гудаури и Степнцминда-Ларс. За соблюдением режима следит патрульная полиция.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (153)
Теги:
Департамент автомобильных дорог, Военно-грузинская дорога, дороги, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина с табличкой в окне отеля Radisson Blu в аэропорту Хитроу
"Борис, кто оплатит этот счет?" Жизнь в карантинных отелях в Великобритании - фото
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
В центре Кутаиси прошла акция протеста против строительства Намахвани ГЭС - видео
Коронавирус в Грузии - динамика за год
Коронавирус в Грузии – динамика за год
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться