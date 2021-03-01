Когда в школах Грузии начнутся весенние каникулы?

Коронавирус коронавирусом, а каникулы детям никто не отменял – процесс во всех школах страны идет в обычном режиме по установленному графику

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Весенние каникулы как в частных, так и государственных школах Грузии начнутся 8 марта и продлятся до 14 марта включительно.

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В Грузии большая часть учеников вернулась в классы, а 12% (35 732 ребенка) решили остаться на дистанционном режиме обучения. Однако, данная цифра может меняться в зависимости от выявления новых случаев коронавируса среди учащихся и персонала школ. В данном случае применяются точечные ограничения, когда на онлайн-обучение переходит конкретный класс.

По информации министерства образования и науки Грузии на прошлой неделе коронавирус выявили у 0,03% учеников и 0,1% сотрудников школы.

Из-за просьб родителей или выявления новых случаев коронавируса в Грузии на прошлой неделе на дистанционный режим работы перешли 11 школ и 109 классов.

Обязательное тестирование учителей и административного персонала школы в Грузии продолжается в беспрерывном режиме. Также в активном режиме идет мониторинг школ со стороны ресурс-центров.

С 15 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вновь заработали школы. По решению родителей дети могут продолжить занятия и в дистанционном режиме. А ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави вернулись в школы еще раньше – с 1 февраля.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.