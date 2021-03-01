Студенты ТГУ остаются на дистанционном обучении

Академический совет Тбилисского госуниверситета в ближайшее время решит, какие факультеты смогут перейти на очное обучение с 15 марта

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Студенты Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили остаются пока на онлайн-обучении, несмотря на снятие ограничения.

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Как заявил канцлер ТГУ Лаша Сагинадзе, на данном этапе практическая подготовка к очному обучению в университете не проводится, а какие факультеты с 15 марта смогут возобновить учебу в обычном режиме, решит академический совет.

"Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, процесс обучения организован таким образом, что на первом этапе возможен компонент теоретического обучения, а на следующем этапе - практического. Поэтому с 1 марта нет необходимости продолжать обучение с практическим компонентом. Мы надеемся, что по отдельным направлениям, где необходим компонент практической подготовки, академический совет даст разрешение на восстановление обучения в недистанционном режиме с 15 марта", - сказал Сагинадзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 24 февраля представил поэтапный план смягчения ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Так с 1 марта в вузах и профучилищах разрешена клиническая, практическая, лабораторная деятельность и сдача экзаменов, а уже с 15 марта студенты вернутся в аудитории.

Школы Грузии открылись 15 февраля. На данный момент родители могут сами выбрать для своего ребенка систему обучения – дистанционно или в учебном заведении. За последнюю неделю из-за коронавируса и по просьбе родителей на дистанционное обучение перешло 11 школ и 109 классов.