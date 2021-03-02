Деньги перечислены – Грузия в ожидании вакцины от коронавируса

Главный эпидемиолог Грузии предупреждает, что вакцинация может дать эффект только в долгосрочной перспективе, поскольку на выработку иммунитета требуется время

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Вакцина от коронавируса обязательно поступит в Грузию в марте – Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии перечислил COVAX-платформе за нее 575 тысяч долларов, заявил на брифинге глава центра Амиран Гамкрелидзе.

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По его словам, Центр по контролю заболеваний производит закупки с помощью Детского фонда ООН.

"Будьте уверены, что первая партия вакцины с COVAX-платформы поступит в этом месяце, и вакцинация начнется. От COVAX-платформы, предположительно, поступит вакцина AstraZeneca. Сегодня утром мне подтвердили, что деньги зачислены ЮНИСЕФ, именно он завезет вакцину", – заявил Гамкрелидзе.

По словам главного эпидемиолога страны, Грузия старается завезти ту вакцину, которая рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

Гамкрелидзе также сообщил, что Грузия получила предложение от COVAX-платформы по поводу новой вакцины "Новавакс". Она разместится на платформе через два месяца. Это инновационная вакцина, отметил он. Помимо COVAX-платформы Грузия ведет прямые переговоры и с производителем данной вакцины для получения дополнительных доз.

Что касается вакцины Pfizer, то Гамкрелидзе уверен, что страна получит обещанные дозы. По его словам, большая часть европейских стран на сегодняшний день вакцинируется вакцинами Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Из них авторизацию ВОЗ получили только Pfizer и AstraZeneca, а Moderna находится в режиме ожидания. Как отметил Гамкрелидзе, 103 страны вакцинируются теми вакцинам, которые пока не имеют авторизацию, однако являются довольно высокого качества – это Китай, Индия, Россия и так далее.

Гамкрелидзе также оценил ковид-ситуацию в стране и отметил, что ситуация стабилизируется, что очень хорошо, однако все еще следует проявлять осторожность. В некоторых странах, по его словам, несмотря на вакцинацию, сохраняется высокий показатель инфицирования и причиной этого является невыполнение рекомендаций и правил. Гамкрелидзе привел пример Израиля, где вакцинировано уже 38% населения, однако ежедневный показатель инфицированных все равно достигает четырех тысяч. Именно поэтому там очень жестко контролируется выполнение всех рекомендаций.

"Вакцинация действует на число новых случаев в долгосрочной перспективе, а в краткосрочной перспективе она определенно снижает уровень госпитализации и осложнений", – отметил Гамкрелидзе, добавив, что на выработку иммунитета нужно время.

После того, как COVAX-платформы сорвала обещанные поставки вакцины Pfizer в феврале, сославшись, что страна технически была не готова, в Минздраве заверяют, что вопрос прояснен и вакцина поступит в марте. Тогда и планируется начать процесс вакцинации.