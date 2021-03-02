Продолжится ли онлайн-обучение в школах Грузии после весенних каникул?

В Минобразования заявляют, что эти слухи ни на чем не основаны и система образования и после 14 марта будет работать в режиме очного и дистанционного обучения

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии опровергло информацию о том, что после весенних каникул у школьников больше не будет доступа к онлайн-обучению.

Когда в школах Грузии начнутся весенние каникулы?>>

Среди родителей ходят слухи, что после весенних каникул онлайн-обучения больше не будет и все дети должны будут ходить в школу.

В ведомстве отмечают, что со стороны министерства ни в отношении государственных школ, ни в отношении частных подобного указания не было и эти слухи ни на чем не основаны.

Весенние каникулы как в частных, так и государственных школах Грузии начнутся 8 марта и продлятся до 14 марта включительно.

В Грузии большая часть учеников уже вернулась в школы, а 12% (35 732 ребенка) решили остаться на дистанционном обучении. Однако данная цифра может меняться в зависимости от выявления новых случаев коронавируса среди учеников и персонала школы. В данном случае применяются точечные ограничения, когда на онлайн-обучение переходит конкретный класс.

По последней информации, коронавирус выявили у 0.03% учеников и 0,1% сотрудников школы.

Из-за просьб родителей или на основе выявления новых случаев коронавируса в Грузии на прошлой неделе на дистанционный режим работы перешли 11 школ и 109 классов.

Обязательное тестирование учителей и административного персонала школы в Грузии продолжается в беспрерывном режиме.

Школы в Тбилиси, Кутаиси и Рустави вновь открылись с 15 февраля, а еще раньше, с 1 февраля, они заработали в Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави. Хотя при этом родители имеют выбор - отправить детей в школу или оставить их на онлайн-обучении.

Выбор между очным и дистанционным обучением могут сделать родители учеников школ Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори. Такой же возможностью пользуются ученики со специальными образовательными нуждами в масштабах всей страны.