"Ограничения могут вернуться" – эпидемиологи предупреждают жителей Грузии

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузинские эпидемиологи призывают граждан максимально соблюдать рекомендации Минздрава, чтобы послабление коронавирусных ограничений не вызвало роста инфицированных, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Когда и какие ограничения снимают в Грузии? Детальная информация>>

После того, как средний показатель положительных случаев заболевания коронавирусом в Грузии сократился до 4%, правительство страны приступило к поэтапной отмене ограничений.

"Возможно, снятие ограничений вызовет определенный рост. Лично я постоянно поддерживал только поэтапное снятие и призывал воздержаться от одновременного снятия, поскольку это может вынудить нас вернуться к ограничениям. Если будем соблюдать минимальные правила, будем носить маски в закрытых и открытых пространствах, соблюдать социальную дистанцию, тогда безболезненно перенесем снятие этих регуляций и не нужно опять возвращаться к локдауну", – заявил Церцвадзе.

Профессор Мака Булеишвили также считает, что снятие ограничении может усугубить эпидемиологическое положение страны.

"Этого никто не исключает. Это зависит от того, насколько строго будут соблюдаться рекомендации. В случае исполнения рекомендаций мы можем сохранить это стабильное эпидемиологическое положение до начала вакцинации", – отметила Булеишвили.

Скандал с вакцинацией

Тем временем, в Грузии разворачивается скандал, связанный с вакцинами. Он вспыхнул после того, как в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. В Минздраве уверяют, что вакцина поступит в марте. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений. Грузия уже начала готовиться и к началу вакцинации вакциной AstraZeneca.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.

Ранее в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу была обнародована информация о том, что в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение о возмещении ущерба.

В декабре для обеспечения беспрепятственного процесса ковидвакцинации в Грузии создана специальная рабочая группа.

В Грузии первый случай коронавируса выявили 26 февраля 2020 года, с тех пор в стране зафиксировано более 270 тысяч случаев инфицирования, скончались 3 532 человека.