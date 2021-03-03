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COVID-география Грузии: где больше инфицированных

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (953)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210303/251056507/COVID-geografiya-Gruzii-gde-bolshe-infitsirovannykh.html

Больше половины новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Грузии приходится на Тбилиси

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 25 349 тестов на коронавирус и выявили 360 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тбилиси – 194 случая за последние сутки. Ситуация в регионах следующая:

  • Аджария – 14
  • Имерети – 50
  • Квемо Картли – 9
  • Шида Картли – 35
  • Гурия – 11
  • Самегрело - Земо Сванети – 25
  • Кахети – 8
  • Мцхета-Мтианети – 8
  • Самцхе-Джавахети – 2
  • Рача Лечхуми Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 2 367 активных случаев коронавируса, из них в клиниках лечатся 1 477 человек, 151 пациент находится в ковид-гостиницах, 739 пациентов лечатся дома.

Состояние 247 пациентов тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 95 пациентов.

Что касается показателя положительности (доля новых инфицированных из общего числа тестированных), то по данным на 2 марта, он составляет 1,42%, за последние две недели – 1,7%, а за последние семь дней – 1,3%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения, скончался 3 541 пациент.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (953)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина


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