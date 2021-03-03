COVID-география Грузии: где больше инфицированных

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки провели 25 349 тестов на коронавирус и выявили 360 новых случаев заражения, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
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Больше всего новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Тбилиси – 194 случая за последние сутки. Ситуация в регионах следующая:
- Аджария – 14
- Имерети – 50
- Квемо Картли – 9
- Шида Картли – 35
- Гурия – 11
- Самегрело - Земо Сванети – 25
- Кахети – 8
- Мцхета-Мтианети – 8
- Самцхе-Джавахети – 2
- Рача Лечхуми Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 2 367 активных случаев коронавируса, из них в клиниках лечатся 1 477 человек, 151 пациент находится в ковид-гостиницах, 739 пациентов лечатся дома.
Состояние 247 пациентов тяжелое, к аппарату искусственного дыхания подключены 95 пациентов.
Что касается показателя положительности (доля новых инфицированных из общего числа тестированных), то по данным на 2 марта, он составляет 1,42%, за последние две недели – 1,7%, а за последние семь дней – 1,3%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране зафиксировано более 270 тысяч случаев заражения, скончался 3 541 пациент.