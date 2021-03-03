Какую ошибку допустили грузинские эпидемиологи? Ответ Имнадзе

Все еще неизвестно, когда именно Грузия получит первые дозы вакцины. Неизвестно и то, какая вакцина приедет в страну первая

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе считает, что Грузии стоило начать процесс вакцинации от коронавируса китайской вакциной.

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На передаче в эфире телекомпании "Формула" эпидемиолога спросили, какую ошибку допустили грузинские эпидемиологи во время пандемии.

"Я прямо сейчас могу сказать, что мы не настояли до конца на том, чтобы начать вакцинацию китайской вакциной", – сказал Имнадзе.

Он отметил, что два месяца назад, когда грузинские эпидемиологи заявили о готовности завезти китайскую вакцину, в стране поднялся ажиотаж. На вопрос журналиста, если специалисты были уверены в китайской вакцине, почему ее не завезли, Имнадзе ответил: "Ее тоже завезут".

Вопрос качества китайских вакцин "Синовака" и "Синофарма" обсуждался в Грузии в январе. Тогда министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе исключила вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию из-за отсутствия достаточной информации о ней.

В Грузии снимаются ограничения, однако все еще неизвестно, когда именно страна получит первые дозы вакцины. Неизвестно и то, какая вакцина приедет в страну первая.

Скандал с вакцинацией

В Грузии скандал, связанный с вакцинами. Он вспыхнул после того, как в конце февраля страна не получила обещанную первую партию вакцины Pfizer, чтобы начать вакцинацию медперсонала. В Минздраве уверяют, что вакцина поступит в марте. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений. Грузия уже начала готовится и к началу вакцинации вакциной AstraZeneca.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия может подать в суд на платформу COVAX за распространение информации о том, что якобы страна не была готова принять первую партию вакцины Pfizer по техническим причинам.

Ранее в одном из грузинских СМИ со ссылкой на платформу была обнародована информация о том, что в прошлом месяце вакцину получили лишь те страны, национальные регуляторы которых предоставили авторизацию препарату, а также оформили соглашение о возмещении ущерба.

В декабре для обеспечения беспрепятственного процесса ковидвакцинации в Грузии создана специальная рабочая группа. Главная цель группы заключается в том, чтобы Грузия встретила данный процесс подготовленной.

В Грузии первый случай коронавируса выявили год назад, 26 февраля 2020 года, с тех пор в стране зафиксировано более 270 тысяч случаев инфицирования.