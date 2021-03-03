Народ требует вакцину – в Тбилиси проходит молчаливая акция

Участники акции обвиняют правительство в непрофессионализме и заявляют, что остановить эпидемию может только своевременная вакцинация населения

ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Гражданские активисты и эксперты сферы здравоохранения проводят молчаливую акцию перед правительственной канцелярией в Тбилиси с требованием ввезти в страну вакцину от коронавируса.

Какую ошибку допустили грузинские эпидемиологи? Ответ Имнадзе>>

Участники акции протеста держат в руках плакаты с надписью: "Где вакцина? В 108 странах". По мнению собравшихся, члены правительства не должны ждать телефонных звонков, а самим отправиться к производителям и напрямую вести с ними переговоры до тех пор, пока вакцина не будет доступна.

"Вакцины нет потому, что они не работают. Ничего не сделано из того, что сделали другие страны. Мы не телефонных звонков должны ждать, а сами должны сидеть в Брюсселе, Дели, Мумбаи, США. Мы там должны работать, весь дипкорпус, министр иностранных дел, конечно министр здравоохранения – все должны работать. Пусть подключат и нас, мы тоже можем что-то сделать, но видим только полное игнорирование", – заявил эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе.

По его словам, 3 марта – День матери, и он не может пойти к своей 84-летней матери, поскольку боится принести ей инфекцию. А вакцинация – единственная возможность остановить инфекцию, отметил эксперт.

Участники акции считают следствием непрофессионализмом то, что вакцина в Грузии все еще недоступна. Протестующие уверены, что если бы правительство захотело, то смогло бы обеспечить страну вакциной. Они утверждают, что не допустят ввоза китайской вакцины в Грузию, так как она некачественная. Они называют стратегической ошибкой сотрудничество Грузии с COVAX-платформой на таком уровне – правительство не должно было надеяться только на эту платформу.

Участники акции намерены продолжить мирные акции до тех пор, пока вакцина не будет завезена в Грузию.

"Мы не позволим завезти китайскую вакцину, потому что наш народ не подопытные кролики. Да, мы вынудим их завезти наилучшую вакцину. Не позволим проводить эксперименты над нашими гражданами", – заявил директор Национальной лаборатории генетики Георгий Чаладзе.

Ранее, заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, отвечая на вопрос журналиста, какую ошибку допустили грузинские эпидемиолог, ответил, что ошибка заключалась в том, что сразу же не начали вакцинацию населения китайской вакциной.

Вопрос качества китайских вакцин "Синовака" и "Синофарма" обсуждался в январе, публиковались разные данные об их эффективности. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе исключила вероятность ввоза китайской вакцины в Грузию из-за отсутствия достаточной информации о ней.

В Грузии снимаются ограничения, однако все еще неизвестно, когда именно получит страна первые дозы вакцины. Неизвестно и то, какая вакцина поступит в страну первой. Минздрав заверяет, что первая поставка ожидается в марте.