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Пандемия коронавируса COVID - вакцинация

Вероятнее всего Грузия получит вакцину из Индии

© AP Photo / Matias Delacroix
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (958)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210304/251066591/Veroyatnee-vsego-Gruziya-poluchit-vaktsinu-iz-Indii.html

Когда Грузия получит вакцину от COVID-19, какую и откуда – вариантов много, но дело пока не сдвинулось с мертвой точки

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. У Грузии больше всего шансов получить вакцину от коронавируса из Индии, однако переговоры идут и с Китаем, и с Западом, заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе.

Грузия получит миллион доз вакцины компании Novavax в июне>>

"Одним из самых больших производителей вакцин, признанных ВОЗ, является Индия, откуда самый большой шанс получить вакцину. Также идут определенные переговоры с китайской стороной и западными партнерами. Были обещания, но, к сожалению, сами европейские страны не могут получить достаточное количество вакцин, чтобы поделиться с нами", – заявил Имнадзе.

По его словам, на мировом рынке дефицит вакцин, а производители не смогли расширить производство так, чтобы удовлетворить спрос. Единственная страна, у которой высокий показатель вакцинации граждан, – Израиль (30%), затем идут США (22%) и ЕС (7%).

Вакцина Pfizer
© AFP / BRENDAN SMIALOWSKI
Грузия получит вакцину Pfizer в виде исключения

COVAX-платформа начала предоставлять вакцину в первую очередь тем странам, которые зависят от помощи доноров. Они получают вакцину по льготным ценам, в отличие от тех стран, которые сами финансируют себя и платят за вакцину деньги. В такой список входит и Грузия.

Ранее замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что на платформе COVAX определены 18 стран, включая Грузию, которые получат вакцину Pfizer в виде исключения.

По ее словам, дополнительная консультация по вакцине Pfizer состоится в конце недели, после чего можно будет строить предположения о сроках поставки.

Речь также идет о поставках в Грузию еще одной вакцины – американской Novavax. По словам директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, страна получит один миллион доз американской вакцины в июне. Novavax предполагает две прививки, так же как AstraZeneca и Pfizer.

Что касается вакцины AstraZeneca, первую партию Грузия рассчитывает получить до конца мая.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (958)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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