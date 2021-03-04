План составлен: сколько вынужденных переселенцев в Грузии получат жилье?

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют почти 300 тысяч человек

ТБИЛИСИ, 4 марта — Sputnik. В течение ближайших двух лет власти Грузии обеспечат жильем до пяти тысяч семей вынужденных переселенцев, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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По словам премьера, с 2013 года правительство предоставило жилье 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии.

"Хочу рассказать о плане действий государственной стратегии для вынужденных переселенцев. Как вы знаете, с 2013 года наше правительство предоставило жилье 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии. Согласно плану, в ближайшие два года мы предоставим жилье еще 5 тысячам семей вынужденных переселенцев", - сказал премьер-министр.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.

Как происходит распределение

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.

После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.