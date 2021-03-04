Грузия выполнила все обязательства перед COVAX и получит вакцину - ВОЗ

Уже на следующей неделе должна быть определена дата поставки платформой COVAХ вакцины от коронавируса в Грузию

ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе и правительство Грузии выполнили все взятые на себя обязательства перед платформой COVAХ по поставкам вакцин против коронавируса, заявил на онлайн пресс-конференции глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, комментируя задержку с поставками.

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По словам Клюге, в грузинской прессе появилась противоречивая информация по поводу действий COVAХ, в том числе и о том, что якобы платформа отказала Грузии в поставках из-за того, что страна технически не была готова к получению вакцины.

"В прессе были различные сообщения, но правительство Грузии, страна действительно выполнили все взятые на себя обязательства. COVAХ только начал поставки вакцин, но это сложный процесс. Первые поставки по всему миру уже начались, и мы надеемся, что в ближайшие недели вакцину доставят во все регионы", - сказал Ханс Клюге.

По его словам, на прошлой неделе состоялась телефонная конференция между премьер-министром Грузии и директором Всемирной организации здравоохранения по этому поводу.

"Мы все еще поддерживаем связь с ЮНИСЕФ и Организацией здравоохранения в Женеве, чтобы определить дату поставки, поскольку закупка уже завершена. Итак, наш призыв к людям - следовать правилам и верить, что мы все действительно работаем над тем, чтобы страна получила вакцину как можно быстрее", - добавил Клюге.

На сегодняшней пресс-конференции Грузия получила высокую оценку от главного специалиста ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд.

"Мы увидели действительно хороший прогресс в сокращении распространения коронавируса в Грузии", - заявила Смоллвуд.

По ее словам, в ноябре-декабре во время пика в Грузии был один из самых высоких показателей распространения коронавируса в регионе, а теперь он один из самых низких.

На следующей неделе должна стать известна дата, когда платформа COVAX направит в Грузию первую партию вакцины.

Первую партию вакцины Pfizer Грузия должна была получить еще в феврале и начать вакцинацию медперсонала. Однако стало известно, что ввоз первой партии вакцины, планируемый на конец февраля, откладывается на март. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для прививки. Мобилизованы специальные холодильники, которые необходимы для хранения вакцины этой компании. Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений.