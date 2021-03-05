COVID-статистика – в Грузии увеличилось количество инфицированных

Наибольшее число инфицированных выявлено по-прежнему в Тбилиси – 192, затем идут региона Имерети и Шида Картли

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки проведено 22 022 теста на коронавирус, 13 350 – на антиген и 8 672 ПЦР-теста, в результате выявлено 390 новых случаев инфицирования, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.

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С начала пандемии в Грузии зафиксировано уже 272 262 случая коронавируса.

За сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 172 пациента, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 266 253 человека.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались десять пациентов. С начала пандемии жертвами инфекции стали 3 563 человека.

Из 390 новых случаев в Тбилиси выявлено – 192, Аджарии – 18, Имерети – 71, Квемо Картли – 15, Шида Картли – 33, Гурия - 25, Самегрело - Земо Сванети – 12, Кахети – 16, Мцхета-Мтианети – шесть, Самцхе-Джавахети – ни одного, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данном этапе в Грузии 2 420 активных случаев, из них 1 379 – лечатся в больницах. В тбилисских клиниках находятся 673 пациента, Аджарии – 160, Имерети – 230.

Количество тяжелых пациентов составляет 264. Из них в Тбилиси – 104, Аджарии – 28, Имерети – 71. К аппарату искусственного дыхания подключен 81 пациент. 154 человека находятся в ковид-гостиницах. 887 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах – 300 человек, в самоизоляции – 5 781.

Что касается показателя положительности, то по данным на 5 марта, он составляет 1,77% за сутки, за последние 14 дней – 1,62%, а за семь дней – 1,31%. Первый случай коронавируса в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года.