В Грузии появится еще одна охраняемая территория

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сеть охраняемых территорий Грузии расширяется - в стране создается еще один заповедник.
Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии сегодня обсудил в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в закон Грузии о статусе особо охраняемых природных территорий", сообщается на сайте законодательного органа.
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Законопроект определяет площадь и границы охраняемых территорий Мариамджвари (Восточная Грузия), которые включают в себя существующий государственный заповедник Мариамджвари, а также созданный заповедник Цив-Гомбори. Всей территории Цив-Гомбори будет присвоен статус заповедника. Стране будет добавлена еще одна охраняемая территория, общая территория которой составит до шести тысяч гектаров.
"Необходимость создания охраняемой территории обусловлена тем, что на территории заказника Цив-Гомбори есть такие редкие породы деревьев, как тис, горный и длинночерешковый дуб, охраняемые Красным списком Грузии. Из представителей животного мира, включенных в Красный список, на указанной территории обитает бурый медведь и встречается благородный олень", – говорится в сообщении.
Кроме того, указанные площади имеют ключевое местоположение – туристы смогут посетить Шуамта, Телави, Цинандали и древний исторический город Череми, а в окрестностях "Старой скалы" есть нетронутая дубовая роща с подлеском, аналога которой нет не только в Грузии, но и за рубежом.
Эти леса в любое время года – зимой и летом – имеют уникальный микроклимат, насыщенный отрицательными ионами и фитонцидами, где есть идеальные условия для здорового отдыха и здоровья посетителей. Примечательно, что это место входит в курортную зону пульмонологического, кардиологического, неврологического и профилактического климатического значения. Соответственно, создание новой охраняемой территории будет способствовать защите и сохранению существующего биомногообразия.
Комитет поддержал внесенный законопроект, он вступит в силу с 1 января 2022 года.