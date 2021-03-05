В Грузии появится еще одна охраняемая территория

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сеть охраняемых территорий Грузии расширяется - в стране создается еще один заповедник.

Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии сегодня обсудил в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в закон Грузии о статусе особо охраняемых природных территорий", сообщается на сайте законодательного органа.

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Законопроект определяет площадь и границы охраняемых территорий Мариамджвари (Восточная Грузия), которые включают в себя существующий государственный заповедник Мариамджвари, а также созданный заповедник Цив-Гомбори. Всей территории Цив-Гомбори будет присвоен статус заповедника. Стране будет добавлена ​​еще одна охраняемая территория, общая территория которой составит до шести тысяч гектаров.

"Необходимость создания охраняемой территории обусловлена тем, что на территории заказника Цив-Гомбори есть такие редкие породы деревьев, как тис, горный и длинночерешковый дуб, охраняемые Красным списком Грузии. Из представителей животного мира, включенных в Красный список, на указанной территории обитает бурый медведь и встречается благородный олень", – говорится в сообщении.

Кроме того, указанные площади имеют ключевое местоположение – туристы смогут посетить Шуамта, Телави, Цинандали и древний исторический город Череми, а в окрестностях "Старой скалы" есть нетронутая дубовая роща с подлеском, аналога которой нет не только в Грузии, но и за рубежом.

Эти леса в любое время года – зимой и летом – имеют уникальный микроклимат, насыщенный отрицательными ионами и фитонцидами, где есть идеальные условия для здорового отдыха и здоровья посетителей. Примечательно, что это место входит в курортную зону пульмонологического, кардиологического, неврологического и профилактического климатического значения. Соответственно, создание новой охраняемой территории будет способствовать защите и сохранению существующего биомногообразия.

Комитет поддержал внесенный законопроект, он вступит в силу с 1 января 2022 года.