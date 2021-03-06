Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 355

За последние 24 часа от коронавируса скончались четыре человека, из ковид-клиник страны выписан 91 пациент

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 355. Скончались четыре человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 272 617 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 91 человек, с начала пандемии вылечились 266 344 пациента. Скончались 3 567.

За сутки сделано 19 737 теста, из которых 12 307 на антиген и 7 430 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: суточный – 1,8%, за последние 14 дней – 1,6%, за последние семь дней – 1,44%.

В карантине в данное время находятся 312 человек, в стационарах – 1 387, в ковид-гостиницах – 142.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.